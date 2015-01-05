Во 2 сезоне 8 серии сериала «Убийство на пляже», наконец, дело приходит к логическому финалу. Человек, ответственный за гибель Дэнни, понесет справедливое наказание. Его участь предопределена. Алек и Элли закрывают дело об убийстве Сандбрука.
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