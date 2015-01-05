Во 2 сезоне 6 серии сериала «Убийство на пляже» Джоселин приходят плохие известия сразу по двум весомым поводам. Харди и Элли удалось найти доказательства связи Пиппы с Эшвортом и Клэр. Возможно, это существенно изменит ход процесса.
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