Во 2 сезоне 1 серии сериала «Убийство на пляже» в тот момент, как убийца Дэнни Латимера отказывается признать себя виновным, проходит подготовка в судебному заседанию. Женщина, которую зовут Клэр, рассчитывает на защиту со стороны Алека.
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