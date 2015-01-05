Во 2 сезоне 5 серии сериала «Убийство на пляже» сын Миллера намерен выступать свидетелем в суде и давать показания по делу своего отца. Миллер оказывает содействие Алеку в расследовании старого дела об убийстве, которое так и не удалось раскрыть.
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