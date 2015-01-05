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Убийство на пляже 2013 - 2017 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Убийство на пляже»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 5 января 2015
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 12 января 2015
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 19 января 2015
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 26 января 2015
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 2 февраля 2015
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 9 февраля 2015
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 16 февраля 2015
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 23 февраля 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Убийство на пляже» сын Миллера намерен выступать свидетелем в суде и давать показания по делу своего отца. Миллер оказывает содействие Алеку в расследовании старого дела об убийстве, которое так и не удалось раскрыть.

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