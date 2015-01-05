Во 2 сезоне 2 серии сериала «Убийство на пляже» новые обстоятельства по делу Джо Миллера вызывают удивление у судьи. Алеку и Элли удалось устроить встречу Клэр и Ли Эшворта. Их разговор привел к необратимым последствиям для всех участников дела.
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