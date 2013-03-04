В 1 сезоне 1 серии сериала «Убийство на пляже» Элли Миллер возвращается на службу спустя некоторое время. Но ее ждет разочарование: Элли узнает, что суперинтендант Дженкинсон нанял Алека Харди в качестве детектива. Девушка рассчитывала на это место.
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