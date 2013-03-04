Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Убийство на пляже Сезоны Сезон 1 Серия 1

Убийство на пляже 2013 - 2017 1 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Убийство на пляже»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 4 марта 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 11 марта 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 18 марта 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 25 марта 2013
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 1 апреля 2013
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 8 апреля 2013
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 15 апреля 2013
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 22 апреля 2013
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Убийство на пляже» Элли Миллер возвращается на службу спустя некоторое время. Но ее ждет разочарование: Элли узнает, что суперинтендант Дженкинсон нанял Алека Харди в качестве детектива. Девушка рассчитывала на это место.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Смурфики в кино
Смурфики в кино 8 комментариев
Не только «Супермен»: 5 горячих новинок кинопроката, которые смотрят по всему миру прямо сейчас
В какой серии «Бригады» умирает мама Саши Белого? Этот момент меняет все
«Сделайте, как в “Первом отделе”»: «Фишера» продлили — и у зрителей есть несколько вариантов развития событий
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше