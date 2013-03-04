В 1 сезоне 6 серии сериала «Убийство на пляже» дело движется еле-еле. Сотрудники правоохранительных органов ограничены в бюджете. Дженкинсон пытается сэкономить на финансировании следственных мероприятий. Бэт обращается к Карен с просьбой.
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