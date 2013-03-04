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Убийство на пляже 2013 - 2017 4 серия 1 сезон

8.2 Оцените
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Все серии 1 сезона «Убийство на пляже»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 4 марта 2013
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 11 марта 2013
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 18 марта 2013
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 25 марта 2013
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 1 апреля 2013
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 8 апреля 2013
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 15 апреля 2013
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 22 апреля 2013
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Убийство на пляже» Олли выясняет, что Джек Маршал попал за решетку из-за растления несовершеннолетнего. Сотрудники правоохранительных органов проводят открытое судебное заседание, на котором обсуждается это дело.

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