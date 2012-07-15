В 5 сезоне 9 серии сериала «Во все тяжкие» расследование позволяет Хэнку убедиться, что Хайзенберг и его свояк Уайт — одно лицо. Между тем Уолтер выходит из метамфетаминового бизнеса, о чем сообщает приехавшей на автомойку Лидии.
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