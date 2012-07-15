В 5 сезоне 5 серии сериала «Во все тяжкие» сотрудничество с Лидией под угрозой. Майк и Хайзенберг уверены, что она сливает информацию УБН. Сумеет ли она доказать обратное? Также напарники продолжают искать метиламин, необходимый для варки.
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