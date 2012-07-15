В 5 сезоне 12 серии сериала «Во все тяжкие» неприятности следуют одна за другой. Джесси решает сжечь дом мистера Уайта, но по какой-то причине сбегает. Теперь Уолтеру необходимо избавиться от запаха бензина до возвращения жены и детей.
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