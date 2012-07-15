В 5 сезоне 14 серии сериала «Во все тяжкие» сходка в пустыне завершается бойней. Гомез мертв, а Хэнк Шрейдер тяжело ранен и нуждается в медицинской помощи. Джек намерен застрелить агента УБН, но Уолтер Уайт пытается его переубедить.
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