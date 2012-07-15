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Киноафиша Сериалы Во все тяжкие Сезоны Сезон 5 Серия 14

Во все тяжкие 2008 - 2013 14 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Во все тяжкие»
Живи всободным или умри
Сезон 5 / Серия 1 15 июля 2012
Мадригал
Сезон 5 / Серия 2 22 июля 2012
Плата за риск
Сезон 5 / Серия 3 29 июля 2012
Пятьдесят один
Сезон 5 / Серия 4 5 августа 2012
Недогруз
Сезон 5 / Серия 5 12 августа 2012
Выкуп
Сезон 5 / Серия 6 19 августа 2012
Назови мое имя
Сезон 5 / Серия 7 26 августа 2012
Паря над всем
Сезон 5 / Серия 8 2 сентября 2012
Кровавые деньги
Сезон 5 / Серия 9 11 августа 2013
Погребенные
Сезон 5 / Серия 10 18 августа 2013
Признания
Сезон 5 / Серия 11 25 августа 2013
Бешеный пес
Сезон 5 / Серия 12 1 сентября 2013
Тохаджайли
Сезон 5 / Серия 13 8 сентября 2013
Озимандия
Сезон 5 / Серия 14 15 сентября 2013
Гранитный штат
Сезон 5 / Серия 15 22 сентября 2013
Фелина
Сезон 5 / Серия 16 29 сентября 2013
О чем cерия

В 5 сезоне 14 серии сериала «Во все тяжкие» сходка в пустыне завершается бойней. Гомез мертв, а Хэнк Шрейдер тяжело ранен и нуждается в медицинской помощи. Джек намерен застрелить агента УБН, но Уолтер Уайт пытается его переубедить.

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