В 1 сезоне 5 серии сериала «Во все тяжкие» попытки Джесси найти законную работу терпят крах. После неудачного собеседования он возвращается к варке, но итоговый продукт оказывается «грязным». Между тем Уолтер начинает курс химиотерапии.
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