В 1 сезоне 3 серии сериала «Во все тяжкие» безрассудство Джесси обернулось для варщиков мета новыми неприятности. Уолтеру необходимо избавиться от останков Эмилио, рухнувших со второго этажа вместе с ванной. Но как химик поступит с Крейзи 8?
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