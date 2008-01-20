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Киноафиша Сериалы Во все тяжкие Сезоны Сезон 1 Серия 3

Во все тяжкие 2008 - 2013 3 серия 1 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Во все тяжкие»
Пилотная серия
Сезон 1 / Серия 1 20 января 2008
Кот в мешке...
Сезон 1 / Серия 2 27 января 2008
...А мешок в реке
Сезон 1 / Серия 3 10 февраля 2008
Раковый больной
Сезон 1 / Серия 4 17 февраля 2008
Серое вещество
Сезон 1 / Серия 5 24 февраля 2008
Безумная горсть пустоты
Сезон 1 / Серия 6 2 марта 2008
Сделка без грубых нарушений
Сезон 1 / Серия 7 9 марта 2008
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Во все тяжкие» безрассудство Джесси обернулось для варщиков мета новыми неприятности. Уолтеру необходимо избавиться от останков Эмилио, рухнувших со второго этажа вместе с ванной. Но как химик поступит с Крейзи 8?

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