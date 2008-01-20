В 1 сезоне 2 серии сериала «Во все тяжкие» изготовление мета в старом фургоне оборачивается для напарников катастрофой. Чудом избежав смерти, Уолтер и Джесси берут в заложники бандита по прозвищу Крейзи 8 и запирают его в подвале дома.
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