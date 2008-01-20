В 1 сезоне 4 серии сериала «Во все тяжкие» жена и сын узнают, что Уолтер болен лейкемией. Между тем Джесси вновь злоупотребляет веществами, теряя связь с реальностью. После этого наркоторговец возвращается в родительский дом, где ему явно не рады.
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