Сериал снят по мотивам реальных событий. Действие разворачивается в Соединенном Королевстве, во времена эпидемии коронавирусной инфекции. В период правления премьер-министра Бориса Джонсона ему досталась непростая участь – вступить в битву с COVID-19. Пандемия, будучи одним из тяжелейших событий в истории Великобритании, унесла жизни огромного количества граждан и нанесла удар по здоровью нации. Ученые, медперсонал и врачи в каждой больнице неустанно трудились над сдерживанием и преодолением вируса.