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Киноафиша Сериалы This England
This England (2022 - …) This England
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Sky Atlantic
О чем сериал

Сериал снят по мотивам реальных событий. Действие разворачивается в Соединенном Королевстве, во времена эпидемии коронавирусной инфекции. В период правления премьер-министра Бориса Джонсона ему досталась непростая участь – вступить в битву с COVID-19. Пандемия, будучи одним из тяжелейших событий в истории Великобритании, унесла жизни огромного количества граждан и нанесла удар по здоровью нации. Ученые, медперсонал и врачи в каждой больнице неустанно трудились над сдерживанием и преодолением вируса.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кеннет Брана
Кеннет Брана Prime Minister Boris Johnson
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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