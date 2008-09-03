В 4 сезоне 21 серии сериала «Кости» музыканты из Норвегии оказываются в весьма в сложной ситуации: рок-группу задерживает полиция после того, как на сцене во время их концерта обнаруживается странный реквизит. Это настоящий человеческий скелет.