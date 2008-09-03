В 4 сезоне 21 серии сериала «Кости» музыканты из Норвегии оказываются в весьма в сложной ситуации: рок-группу задерживает полиция после того, как на сцене во время их концерта обнаруживается странный реквизит. Это настоящий человеческий скелет.
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Авторизация по e-mail