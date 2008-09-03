В 4 сезоне 3 серии сериала «Кости» дальнобойщик делает остановку, чтобы зайти в кабинку на дороге. Однако там героя ожидает весьма неприятный сюрприз. В яме герой обнаруживает тело известного ведущего, который в своем шоу разоблачал бабников.
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail