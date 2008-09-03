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Киноафиша Сериалы Кости Сезоны Сезон 4 Серия 18

Кости 2005 - 2017 18 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Кости»
Янки в Англи: Часть 1
Сезон 4 / Серия 1 3 сентября 2008
Янки в Англии: Часть 2
Сезон 4 / Серия 2 3 сентября 2008
Замоченный в сортире
Сезон 4 / Серия 3 10 сентября 2008
Палец в гнезде
Сезон 4 / Серия 4 17 сентября 2008
Совершенные куски в фиолетовом пруду
Сезон 4 / Серия 5 24 сентября 2008
Стерва в шахте
Сезон 4 / Серия 6 1 октября 2008
Он в ней
Сезон 4 / Серия 7 8 октября 2008
Череп в скульптуре
Сезон 4 / Серия 8 5 ноября 2008
Обманщик в нарколаборатории
Сезон 4 / Серия 9 12 ноября 2008
Пассажир в духовке
Сезон 4 / Серия 10 19 ноября 2008
Кости, принесенные ветром
Сезон 4 / Серия 11 26 ноября 2008
Двойные проблемы на нейтральной полосе
Сезон 4 / Серия 12 22 января 2009
Огонь во льду
Сезон 4 / Серия 13 22 января 2009
Герой в трюме
Сезон 4 / Серия 14 5 февраля 2009
Принцесса и груша
Сезон 4 / Серия 15 19 февраля 2009
Пенящиеся кости
Сезон 4 / Серия 16 12 марта 2009
Соль на ране
Сезон 4 / Серия 17 19 марта 2009
Доктор в пасти
Сезон 4 / Серия 18 2 апреля 2009
Наука в физике
Сезон 4 / Серия 19 9 апреля 2009
Золушка в картоне
Сезон 4 / Серия 20 15 апреля 2009
Погром на кресте
Сезон 4 / Серия 21 16 апреля 2009
Двойная смерть дорогого усопшего
Сезон 4 / Серия 22 20 апреля 2009
Девушка в маске
Сезон 4 / Серия 23 23 апреля 2009
Бобёр в выдре
Сезон 4 / Серия 24 30 апреля 2009
Критик в каберне
Сезон 4 / Серия 25 7 мая 2009
Конец в начале
Сезон 4 / Серия 26 14 мая 2009
О чем cерия

В 4 сезоне 18 серии сериала «Кости» в одном зоопарке совершенно случайно обнаруживаются останки человека, которого съело какое-то животное. Вскоре герои выясняют, что погибший работал врачом и в прошлом состоял в отношениях с Камиллой.

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