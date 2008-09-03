В 4 сезоне 18 серии сериала «Кости» в одном зоопарке совершенно случайно обнаруживаются останки человека, которого съело какое-то животное. Вскоре герои выясняют, что погибший работал врачом и в прошлом состоял в отношениях с Камиллой.
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