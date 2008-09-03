В 4 сезоне 14 серии сериала «Кости» снова объявляется Могильщик и похищает Сили. Мужчина оказывается в весьма тяжелой ситуации, которая может стоить ему жизни. Однако совсем скоро агенту на помощь приходит довольно неожиданный человек.
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