В 4 сезоне 14 серии сериала «Кости» снова объявляется Могильщик и похищает Сили. Мужчина оказывается в весьма тяжелой ситуации, которая может стоить ему жизни. Однако совсем скоро агенту на помощь приходит довольно неожиданный человек.