В 4 сезоне 12 серии сериала «Кости» на одном шоссе, которое находится между двумя штатами, найдено тело сиамских близнецов. В процессе расследования этого дела опытным сыщикам предстоит отправиться в местный цирк, чтобы докопаться до правды.
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