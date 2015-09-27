В 6 сезоне 19 серии сериала «Закусочная Боба» дети Белчеров решают разыграть своего отца, однако происходит все в самый неподходящий для этого момент. Боб оказывается приклеенным к унитазу семейного дома, когда к нему на интервью приходит журналист.