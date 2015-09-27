В 6 сезоне 11 серии сериала «Закусочная Боба» в ресторан главного героя приходит неожиданный визитер, который напоминает ему о старых фобиях…. Параллельно дети Белчеров устраивают переполох на празднике Руди, но, к счастью, им удается все исправить.
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