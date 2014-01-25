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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 1 Серия 7

Черные паруса 2014 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Черные паруса»
I.
Сезон 1 / Серия 1 25 января 2014
II.
Сезон 1 / Серия 2 1 февраля 2014
III.
Сезон 1 / Серия 3 8 февраля 2014
IV.
Сезон 1 / Серия 4 15 февраля 2014
V.
Сезон 1 / Серия 5 22 февраля 2014
VI.
Сезон 1 / Серия 6 1 марта 2014
VII.
Сезон 1 / Серия 7 8 марта 2014
VIII.
Сезон 1 / Серия 8 15 марта 2014
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала “Черные паруса” команда Флинта возвращается в Нассау. Элеонор рассказывает ему о переменах на острове, а также требует, чтобы капитан не причинял вреда Сильверу. В отсутствие Вейна дела в борделе идут неважно, Рэкхем понятия не имеет, как им управлять, а проститутки утаивают от хозяев почти всю выручку. Идель предлагает Макс поразмыслить над тем, чем заниматься дальше. После гибели Бонса квартирмейстером “Моржа” становится бывший счетовод Дюфрейн. Гейтс расспрашивает Флинта о его истинных отношениях с Мирандой и найденном на “Андромахе” письме. Капитан признается, что собирается по-своему распорядиться золотом “Урки-де-Лима”. 

Пострадавший во время ремонта корабля пират по имени Рэндалл называет Сильвера вором, укравшим расписание “Урки-де-Лима”. Дюфрейн, доктор Хоуэлл и Де Грут проводят небольшое расследование, после которого приходят к выводу, что эти обвинения - не более чем бред сумасшедшего. Однако в дальнейшем Дюфрейн и Гейтс, поразмыслив, решают убить Флинта. В таверне проходит заседание нового консорциума. Вейн отправляется за помощью к бывшему пирату Альбинусу, между ними вспыхивает ссора. Альбинус жестоко избивает Вейна и бросает полуживого в могилу. Придя в себя, бывший капитан “Рейнджера” убивает Альбинуса.
 

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