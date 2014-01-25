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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 1 Серия 6

Черные паруса 2014 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Черные паруса»
I.
Сезон 1 / Серия 1 25 января 2014
II.
Сезон 1 / Серия 2 1 февраля 2014
III.
Сезон 1 / Серия 3 8 февраля 2014
IV.
Сезон 1 / Серия 4 15 февраля 2014
V.
Сезон 1 / Серия 5 22 февраля 2014
VI.
Сезон 1 / Серия 6 1 марта 2014
VII.
Сезон 1 / Серия 7 8 марта 2014
VIII.
Сезон 1 / Серия 8 15 марта 2014
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала “Черные паруса” выясняется, что в трюме “Андромахи” Брайсон перевозит десятки рабов. В их числе оказывается и Скотт. Они надеются, что команда “Моржа” придет им на помощь. Билли Бонс находит среди бумаг Брайсона письмо, в котором Миранда Барлоу просит власти помиловать Флинта, связавшего свою жизнь с бесчестными людьми. Парень показывает это послание Гейтсу. Сигнал бедствия, который подают рабы, не остается незамеченным. Флинт считает, что пленники “Андромахи” смогут присоединиться к битве против Брайсона. Тем временем Миранда рассказывает пастору Ламбрику историю своего появления на острове, а затем соблазняет его.  

С помощью команды “Моржа” рабам удается освободиться и помочь Флинту в захвате “Андромахи”. Из-за взорвавшейся бочки с порохом и приближающегося “Скарборо” пиратам и бывшим пленникам приходится спешно покинуть корабль. Флинт спрашивает у Бонса, что было в найденном им письме, когда “Скарборо” открывает по пиратскому судну огонь из пушек. От мощного удара Билли падает за борт. С помощью Сильвера Энн устраивает засаду для команды “Рейнджера”, участники которой все эти дни насиловали Макс. Рэкхем обеспокоен тем, как отреагирует на случившееся Вейн. 

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