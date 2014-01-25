Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 1 Серия 5

Черные паруса 2014 5 серия 1 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Черные паруса»
I.
Сезон 1 / Серия 1 25 января 2014
II.
Сезон 1 / Серия 2 1 февраля 2014
III.
Сезон 1 / Серия 3 8 февраля 2014
IV.
Сезон 1 / Серия 4 15 февраля 2014
V.
Сезон 1 / Серия 5 22 февраля 2014
VI.
Сезон 1 / Серия 6 1 марта 2014
VII.
Сезон 1 / Серия 7 8 марта 2014
VIII.
Сезон 1 / Серия 8 15 марта 2014
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала “Черные паруса” корабль Флинта преследует “Андромаху”. Перед битвой Билли Бонс расспрашивает Флинта о миссис Барлоу. Капитан уверяет Бонса, что слухи, которые распускают об этой женщине его недруги, не имеют ничего общего с реальностью. Тем временем на берегу Вейн, Рэкхем и Энн Бонни захватывают власть с борделе. Ричард Гатри обращается к жителям Нью-Провиденса с речью. Выясняется, что прибывший на остров Брайсон должен был уничтожить владения Гатри, но Ричарду удалось договориться с ним, обманув дочь и Флинта. В будущем он намерен покончить с пиратской вольницей на острове и начать сотрудничать с британскими властями. Из-за этого между Элеонор и Ричардом вспыхивает ссора. 

На острове начинаются беспорядки. Пираты требуют, чтобы Гатри выплатили им все долги. Собрав капитанов в таверне, Элеонор заявляет, что собирается продолжить дело без своего отца. Положение Гатри шатко, в обмен на поддержку Хорниголд требует вернуть Вейну утраченный статус капитана. Элеонор отказывает ему. Чтобы догнать “Андромаху”, Флинту и его команде приходится проделать рискованный трюк. Экипаж “Моржа” берет корабль противника на абордаж. Выясняется, что перед отплытием из Нассау Брайсон отправил координаты капитану британского военного судна “Скарборо”. На горизонте появляются корабли королевского флота. 
 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Смурфики в кино
Смурфики в кино 8 комментариев
«Экипаж» Митты должен был закончиться смертью, но не захотели расстраивать Брежнева: вот что было в финале
Детские травмы и жуткие маньяки: на каких реальных событиях основан «Хрустальный» с Васильевым
«Мажор дорос до царя», но все равно играет самого себя: Прилучного в образе Салтана раскритиковали в Сети
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше