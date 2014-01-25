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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 1 Серия 2

Черные паруса 2014 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Черные паруса»
I.
Сезон 1 / Серия 1 25 января 2014
II.
Сезон 1 / Серия 2 1 февраля 2014
III.
Сезон 1 / Серия 3 8 февраля 2014
IV.
Сезон 1 / Серия 4 15 февраля 2014
V.
Сезон 1 / Серия 5 22 февраля 2014
VI.
Сезон 1 / Серия 6 1 марта 2014
VII.
Сезон 1 / Серия 7 8 марта 2014
VIII.
Сезон 1 / Серия 8 15 марта 2014
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала “Черные паруса” Флинт обсуждает сложившуюся ситуацию с Гейтсом и Бонсом. Вместе они приходят к выводу, что ценный фрагмент бортового журнала может быть у новичка. Они отправляются на берег, чтобы поговорить с Сильвером, но, заметив их приближение, парень убегает и обращается за помощью к Макс. Тем временем проститутка успела рассказать о находке людям Чарльза Вейна, капитана “Рейнджера”. В отличие от своего квартирмейстера Джека Рэкхема, Вейн считает листок фальшивкой. Гейтс и Бонс, подозревая, что Сильвер решит продать важный документ, следят за местным оценщиком. 

Слежка приводит их в бордель, где люди Вейна собираются заключить сделку с Макс. В это время Сильвер, спрятавшись в соседней комнате, наблюдает за происходящим через щель. О планах Макс узнает Элеонор Гатри. Проститутка умоляет любовницу бросить Нассау, бизнес и отправиться в новую жизнь, но Элеонор уверена, что о находке нужно рассказать Флинту. Вейн и его люди направляются к развалинам, где их должен ожидать Сильвер. Вскоре туда же приходят Флинт и Билли Бонс. Спасаясь от погони, Джон запоминает наизусть все, что написано на листке, а затем сжигает его в пламени костра. 
 

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