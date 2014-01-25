Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 1 Серия 4

Черные паруса 2014 4 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Черные паруса»
I.
Сезон 1 / Серия 1 25 января 2014
II.
Сезон 1 / Серия 2 1 февраля 2014
III.
Сезон 1 / Серия 3 8 февраля 2014
IV.
Сезон 1 / Серия 4 15 февраля 2014
V.
Сезон 1 / Серия 5 22 февраля 2014
VI.
Сезон 1 / Серия 6 1 марта 2014
VII.
Сезон 1 / Серия 7 8 марта 2014
VIII.
Сезон 1 / Серия 8 15 марта 2014
О чем серия

В 1 сезоне 4 серии сериала “Черные паруса” Гейтс становится новым капитаном “Рейнджера”, а Билли Бонс - квартирмейстером “Моржа”. Пока пираты занимаются подготовкой к экспедиции, Морли рассказывает своим слушателям историю о том, как несколько лет назад Флинт преследовал торговый корабль, якобы набитый золотом. Однако на самом деле он хотел отомстить хозяину судна за миссис Барлоу. Морли считает, что поиски “Урки-де-Лима” тоже принесут выгоду лишь одному Флинту, а не всей команде. Джон Сильвер сообщает Флинту, что Билли Бонс и Морли что-то замышляют, но капитан не верит ему. Во время ремонта корабля происходит несчастный случай, после которого Бонс заявляет Флинту, что больше не хочет поддерживать его замыслы. 

Макс отрабатывает свой долг Вейну, обслуживая его команду. Энн Бонни, которая охраняет палатку, происходящее явно не по душе, как и владельцу борделя Нунену. Под покровом ночи сутенер нападает на Вейна, но тому удается ранить противника насмерть. На остров прибывает капитан “Андромахи” Брайсон. Побеседовав с Ричардом Гатри, он предоставляет оружие для экспедиции. Позже Скотт, советник Элеонор Гатри, позволяет капитану “Андромахи” ускользнуть вместе с пушками на борту. Флинт намерен догнать Брайсона и вернуть обещанное оружие. 
 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Как приручить дракона
Как приручить дракона 32 комментария
Герои анекдотов
Герои анекдотов 5 комментариев
Смурфики в кино
Смурфики в кино 8 комментариев
«Монолог фармацевта» и еще 6 аниме, которые особо отличились в 2025 году: упускать их ни в коем случае нельзя
«Сделайте, как в “Первом отделе”»: «Фишера» продлили — и у зрителей есть несколько вариантов развития событий
«Мажор дорос до царя», но все равно играет самого себя: Прилучного в образе Салтана раскритиковали в Сети
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Новый сериал по «Гарри Поттеру» теперь точно будет следовать книгам Роулинг — на это намекает одна деталь со съемок
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше