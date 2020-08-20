«Биохакеры» — немецкий сериал в жанре научной фантастики, созданием которого занималась американская онлайн-компания Netflix. Действие шоу разворачивается вокруг перспективной студентки биологического факультета по имени Миа. Во время учебы девушка сближается со своей преподавательницей Лоренц и ее соратниками. Оказывается, что они тайно проводят загадочные и не совсем легальные эксперименты: заставляют грызунов светиться в темноте, а растения — издавать настоящие звуки. По ходу развития событий главная героиня понимает, что Лоренц может быть как-то связана с гибелью ее родственника...