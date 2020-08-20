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Постер к сериалу Биохакеры
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы Биохакеры
Биохакеры (2020 - …) Biohackers 16+
Год выпуска 2020
Страна Германия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

«Биохакеры» — немецкий сериал в жанре научной фантастики, созданием которого занималась американская онлайн-компания Netflix. Действие шоу разворачивается вокруг перспективной студентки биологического факультета по имени Миа. Во время учебы девушка сближается со своей преподавательницей Лоренц и ее соратниками. Оказывается, что они тайно проводят загадочные и не совсем легальные эксперименты: заставляют грызунов светиться в темноте, а растения — издавать настоящие звуки. По ходу развития событий главная героиня понимает, что Лоренц может быть как-то связана с гибелью ее родственника...

Биохакеры - трейлер второго сезона
Биохакеры
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джессика Шварц
Джессика Шварц Tanja Lorenz
Луна Ведлер
Луна Ведлер Mia Akerlund
Каро Культ
Каро Культ Lotta
Томас Пренн
Томас Пренн Niklas
Адриан Юлиус Тиллманн
Адриан Юлиус Тиллманн Jasper
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Биохакеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Биохакеры - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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