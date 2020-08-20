В 1 сезоне сериала «Биохакеры» в центре событий находится талантливая студентка биологического факультета по имени Миа. Во время учебы в университете девушка сближается со своим профессором, мисс Лоренц, и ее соратниками. Оказывается, что они тайно проводят какие-то загадочные и не совсем законные эксперименты: заставляют грызунов светиться зеленым, а растения — играть настоящую музыку. По ходу развития сюжета главная героиня понимает, что Лорец может быть как-то причастна к гибели ее родственника...