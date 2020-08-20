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Биохакеры 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Биохакеры
Киноафиша Сериалы Биохакеры Сезоны Сезон 1

Biohackers 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Биохакеры»

В 1 сезоне сериала «Биохакеры» в центре событий находится талантливая студентка биологического факультета по имени Миа. Во время учебы в университете девушка сближается со своим профессором, мисс Лоренц, и ее соратниками. Оказывается, что они тайно проводят какие-то загадочные и не совсем законные эксперименты: заставляют грызунов светиться зеленым, а растения — играть настоящую музыку. По ходу развития сюжета главная героиня понимает, что Лорец может быть как-то причастна к гибели ее родственника...

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Биохакеры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Прибытие Ankunft
Сезон 1 Серия 1
20 августа 2020
Секреты Geheimnisse
Сезон 1 Серия 2
20 августа 2020
Подозрение Verdacht
Сезон 1 Серия 3
20 августа 2020
Определенность Gewissheit
Сезон 1 Серия 4
20 августа 2020
Предательство Verrat
Сезон 1 Серия 5
20 августа 2020
Судьба Bestimmung
Сезон 1 Серия 6
20 августа 2020
График выхода всех сериалов
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