Киноафиша Сериалы Биохакеры Места съёмок

Места и даты съемок сериала Биохакеры

Основные места съемок сериала Биохакеры

  • Фрайбург-им-Брайсгау, Германия
  • Мюнхен, Бавария, Германия

Где снимали известные сцены

Большая часть университетских сцен на самом деле была снята в реальном университете Фрайбурга.
Фрайбург-им-Брайсгау, Баден-Вюртемберг, Германия
Студия
Киностудия Bavaria Film, Bavariafilmplatz, д. 7, Гайзельгастайг, Грюнвальд, Бавария, Германия
