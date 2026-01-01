Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Биохакеры
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Биохакеры
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Биохакеры
Фрайбург-им-Брайсгау, Германия
Мюнхен, Бавария, Германия
Где снимали известные сцены
Большая часть университетских сцен на самом деле была снята в реальном университете Фрайбурга.
Фрайбург-им-Брайсгау, Баден-Вюртемберг, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Студия
Киностудия Bavaria Film, Bavariafilmplatz, д. 7, Гайзельгастайг, Грюнвальд, Бавария, Германия
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ
Подсчитала, сколько лет прошло с 1 по 8 сезоны «Игры престолов»: зрители думали минимум десятилетие — но нет
Фанаты насчитали уже чуть ли не девять армий: какие 5 подразделений имел в виду Толкин в «Битве Пяти Воинств»
«Максимов на пенсии с ружьем, а где собака?»: Панфилова в полнометражном «Псе» заменили звездой «Слова пацана»
За окошком потеплело, отпуск где-то рядом: время угадать советское кино по летним кадрам (сложный тест)
Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить
Ветер мачту рвал, на сцену вышел Крокодайл: разбираем финал «Ван Пис 2», кто такой Мистер 0?
Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом
Возрастной рейтинг 6+: что в фильме «Домовенок Кузя 2» увидят дети – и почему родителям тоже будет интересно
5 детективов из прошлого, которые стерлись из памяти — а сейчас эти шедевры можно пересмотреть, будто впервые
«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667