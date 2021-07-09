Во 2 сезоне сериала «Биохакеры» главная героиня, перспективная студентка по имени Миа, приходит в себя во время урока. Девушка понимает, что не помнит значительную часть своей прошлой жизни. Но что произошло? В поисках ответов она отправляется к профессору Лоренц и в итоге заключает не самую выгодную для себя сделку. Помощь приходит из неожиданного места: теперь у Мии есть компания, готовая осуществить ради нее высокотехнологичный шпионаж. Сможет ли главная героиня разобраться с симптомами загадочного заболевания до того, как оно окончательно одолеет ее?