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Биохакеры 2020 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Биохакеры
Киноафиша Сериалы Биохакеры Сезоны Сезон 2

Biohackers 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Биохакеры»

Во 2 сезоне сериала «Биохакеры» главная героиня, перспективная студентка по имени Миа, приходит в себя во время урока. Девушка понимает, что не помнит значительную часть своей прошлой жизни. Но что произошло? В поисках ответов она отправляется к профессору Лоренц и в итоге заключает не самую выгодную для себя сделку. Помощь приходит из неожиданного места: теперь у Мии есть компания, готовая осуществить ради нее высокотехнологичный шпионаж. Сможет ли главная героиня разобраться с симптомами загадочного заболевания до того, как оно окончательно одолеет ее?

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Биохакеры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пробуждение Aufwachen
Сезон 2 Серия 1
9 июля 2021
Враги Feinde
Сезон 2 Серия 2
9 июля 2021
Партнеры Partner
Сезон 2 Серия 3
9 июля 2021
Потеря памяти Vergessen
Сезон 2 Серия 4
9 июля 2021
Находка Finden
Сезон 2 Серия 5
9 июля 2021
Вспомнить все Erinnerung
Сезон 2 Серия 6
9 июля 2021
График выхода всех сериалов
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