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Постер к сериалу Большая шишка
Постер к сериалу Большая шишка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Большая шишка
Большая шишка (2021 - …) Big Shot
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Большая шишка» — новое американское шоу, снятое в жанре спортивной комедии. Производством сериала занимался стриминговый сервис Disney. Действие разворачивается вокруг темпераментного баскетбольного тренера, которого с громким скандалом увольняют с работы. Виной всему, конечно же, его вспыльчивый характер. Находясь в состоянии отчаяния, он устраивается в престижную женскую школу в качестве спортивного тренера. Однако герой еще не понимает, что местные девочки не привыкли к жесткому руководству, изнурительным тренировкам и постоянным крикам. Сможет ли главный герой найти общий язык с новыми ученицами?

Большая шишка - трейлер первого сезона
Большая шишка
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джессалин Гилсиг
Джессалин Гилсиг Holly Barrett
Джон Стамос
Джон Стамос Marvyn Korn
Дарси Роуз Бернс
Дарси Роуз Бернс
Тиана Ле
Тиана Ле Destiny Winters
Моник А. Грин
Моник А. Грин Olive Cooper
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Большая шишка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
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