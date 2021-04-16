«Большая шишка» — новое американское шоу, снятое в жанре спортивной комедии. Производством сериала занимался стриминговый сервис Disney. Действие разворачивается вокруг темпераментного баскетбольного тренера, которого с громким скандалом увольняют с работы. Виной всему, конечно же, его вспыльчивый характер. Находясь в состоянии отчаяния, он устраивается в престижную женскую школу в качестве спортивного тренера. Однако герой еще не понимает, что местные девочки не привыкли к жесткому руководству, изнурительным тренировкам и постоянным крикам. Сможет ли главный герой найти общий язык с новыми ученицами?