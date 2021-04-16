В 1 сезоне сериала «Большая шишка» в центре сюжета оказывается очень темпераментный мужчина, который работает баскетбольным тренером одной известной американской команды. Из-за неприятного инцидента мужчину со скандалом увольняют. Казалось бы, его головокружительная карьера находится на грани краха. Но, к счастью, главному герою дали новый шанс проявить себя: его берут на работу в престижный женский колледж. Теперь он станет новым спортивным тренером для команды, состоящей исключительно из девушек. Сможет ли главный герой найти общий язык с капризными подопечными и, что еще сложнее, доказать им свой авторитет?