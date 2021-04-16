Меню
Большая шишка 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Большая шишка
Big Shot
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Большая шишка»

В 1 сезоне сериала «Большая шишка» в центре сюжета оказывается очень темпераментный мужчина, который работает баскетбольным тренером одной известной американской команды. Из-за неприятного инцидента мужчину со скандалом увольняют. Казалось бы, его головокружительная карьера находится на грани краха. Но, к счастью, главному герою дали новый шанс проявить себя: его берут на работу в престижный женский колледж. Теперь он станет новым спортивным тренером для команды, состоящей исключительно из девушек. Сможет ли главный герой найти общий язык с капризными подопечными и, что еще сложнее, доказать им свой авторитет?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Список серий сериала Большая шишка
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
16 апреля 2021
The Marvyn Korn Eﬀect
Сезон 1 Серия 2
23 апреля 2021
TICKS
Сезон 1 Серия 3
30 апреля 2021
Great in the Living Room
Сезон 1 Серия 4
7 мая 2021
This is our House
Сезон 1 Серия 5
14 мая 2021
Carlsbad Crazies
Сезон 1 Серия 6
21 мая 2021
Kalm Korn
Сезон 1 Серия 7
28 мая 2021
Everything to Me
Сезон 1 Серия 8
4 июня 2021
Beth MacBeth
Сезон 1 Серия 9
11 июня 2021
Marvyn's Playbook
Сезон 1 Серия 10
18 июня 2021
График выхода всех сериалов
