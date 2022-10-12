Меню
Большая шишка 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Большая шишка
Big Shot
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Большая шишка»

Во 2 сезоне сериала «Большая шишка» Марвин по-прежнему работает тренером в женской средней школе Уэстбрук. После непростого матча с «Карлсбад» школьной баскетбольной команде все же удается перейти во Второй дивизион национальной молодежной лиги. Однако тренер здраво оценивает свои шансы и понимает, что его девочки пока не готовы к сражению в этой категории на равных. За летние каникулы он решает во что бы то ни стало поднять команду «Уэстбрук» на необходимый уровень. Тем временем дочь Марвина Эмма проходит прослушивание на роль в новом мюзикле. Он хочет помочь своему ребенку, но делает это довольно своеобразно.

Рейтинг сериала

0.0
7.4 IMDb
Список серий сериала Большая шишка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Лихорадка Авы Ava Fever
Сезон 2 Серия 1
12 октября 2022
МАЛЬЧИКИ! BOYS!
Сезон 2 Серия 2
12 октября 2022
Типофф Tipoff
Сезон 2 Серия 3
12 октября 2022
17 свечей 17 Candles
Сезон 2 Серия 4
12 октября 2022
Знаменательный день Field Day
Сезон 2 Серия 5
12 октября 2022
Все будет хорошо It's Going to be Okay
Сезон 2 Серия 6
12 октября 2022
Играющий дом Playing House
Сезон 2 Серия 7
12 октября 2022
Выпускной вечер! Prom!
Сезон 2 Серия 8
12 октября 2022
Ловушка для родителей Parent Trap
Сезон 2 Серия 9
12 октября 2022
Двигаемся дальше Moving On
Сезон 2 Серия 10
12 октября 2022
