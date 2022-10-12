Во 2 сезоне сериала «Большая шишка» Марвин по-прежнему работает тренером в женской средней школе Уэстбрук. После непростого матча с «Карлсбад» школьной баскетбольной команде все же удается перейти во Второй дивизион национальной молодежной лиги. Однако тренер здраво оценивает свои шансы и понимает, что его девочки пока не готовы к сражению в этой категории на равных. За летние каникулы он решает во что бы то ни стало поднять команду «Уэстбрук» на необходимый уровень. Тем временем дочь Марвина Эмма проходит прослушивание на роль в новом мюзикле. Он хочет помочь своему ребенку, но делает это довольно своеобразно.