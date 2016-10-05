В 5 сезоне 16 серии сериала «Стрела» команде удается раскрыть личность Прометея. Под маской преступника все это время скрывался Эдриан, человек, которому Оливер доверял личные секреты. Пользуясь суматохой, злоумышленник похищает Сьюзен.
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