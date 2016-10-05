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Стрела 2012 - 2020 3 серия 5 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Стрела»
Наследие
Сезон 5 / Серия 1 5 октября 2016
Новобранцы
Сезон 5 / Серия 2 12 октября 2016
Вопрос доверия
Сезон 5 / Серия 3 19 октября 2016
Искупление
Сезон 5 / Серия 4 26 октября 2016
Живая цель
Сезон 5 / Серия 5 2 ноября 2016
Все только начинается
Сезон 5 / Серия 6 9 ноября 2016
Мститель
Сезон 5 / Серия 7 16 ноября 2016
Вторжение
Сезон 5 / Серия 8 30 ноября 2016
То, что мы оставляем после себя
Сезон 5 / Серия 9 7 декабря 2016
Кто ты?
Сезон 5 / Серия 10 25 января 2017
Вторые шансы
Сезон 5 / Серия 11 1 февраля 2017
Братва
Сезон 5 / Серия 12 8 февраля 2017
Призрак оружия
Сезон 5 / Серия 13 15 февраля 2017
Поедатель грехов
Сезон 5 / Серия 14 22 февраля 2017
Клин клином вышибают
Сезон 5 / Серия 15 1 марта 2017
Шах и мат
Сезон 5 / Серия 16 15 марта 2017
Капюшон
Сезон 5 / Серия 17 22 марта 2017
Вне игры
Сезон 5 / Серия 18 29 марта 2017
Опасные связи
Сезон 5 / Серия 19 26 апреля 2017
Скрытые
Сезон 5 / Серия 20 3 мая 2017
Чтите отцов своих
Сезон 5 / Серия 21 10 мая 2017
Пропавшие
Сезон 5 / Серия 22 17 мая 2017
Лянь Ю
Сезон 5 / Серия 23 24 мая 2017
О чем cерия

В 5 сезоне 3 серии сериала «Стрела» злодей продолжает терроризировать Стар-сити, но Оливер не готов доверять новобранцам первое задание. Устав ждать, Рене Рамирез открывает личную охоту на торговца наркотиками Дерека Сэмпсона.

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