В 5 сезоне 3 серии сериала «Стрела» злодей продолжает терроризировать Стар-сити, но Оливер не готов доверять новобранцам первое задание. Устав ждать, Рене Рамирез открывает личную охоту на торговца наркотиками Дерека Сэмпсона.
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