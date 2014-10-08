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Стрела 2012 - 2020 5 серия 3 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Стрела»
Затишье
Сезон 3 / Серия 1 8 октября 2014
Сара
Сезон 3 / Серия 2 15 октября 2014
Корто Мальтезе
Сезон 3 / Серия 3 22 октября 2014
Фокусник
Сезон 3 / Серия 4 29 октября 2014
Тайна происхождения Фелисити Смоук
Сезон 3 / Серия 5 5 ноября 2014
Виновен
Сезон 3 / Серия 6 12 ноября 2014
Натяни свой лук
Сезон 3 / Серия 7 19 ноября 2014
Отважный и смелый
Сезон 3 / Серия 8 3 декабря 2014
Восхождение
Сезон 3 / Серия 9 10 декабря 2014
Брошенный
Сезон 3 / Серия 10 21 января 2015
Полночный город
Сезон 3 / Серия 11 28 января 2015
Восстание
Сезон 3 / Серия 12 4 февраля 2015
Канарейки
Сезон 3 / Серия 13 11 февраля 2015
Возвращение
Сезон 3 / Серия 14 18 февраля 2015
Нанда Парбат
Сезон 3 / Серия 15 25 февраля 2015
Предложение
Сезон 3 / Серия 16 18 марта 2015
Самоубийственные тенденции
Сезон 3 / Серия 17 25 марта 2015
Враг государства
Сезон 3 / Серия 18 1 апреля 2015
Сломанная стрела
Сезон 3 / Серия 19 15 апреля 2015
Падший
Сезон 3 / Серия 20 22 апреля 2015
Аль Сах-хим
Сезон 3 / Серия 21 29 апреля 2015
Это твой меч
Сезон 3 / Серия 22 6 мая 2015
Меня зовут Оливер Куин
Сезон 3 / Серия 23 13 мая 2015
О чем cерия

В 3 сезоне 5 серии сериала «Стрела» по городу проносится кибератака с использованием нового вируса. Выясняется, что вредоносное программное обеспечение было написано Фелисити пять лет назад. Так что подозрения падают именно на нее.

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