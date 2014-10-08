В 3 сезоне 22 серии сериала «Стрела» война Оливера с Лигой убийц достигает финальной точки. Сумев сохранить собственную личность, Куин объединяет команду в схватке с общим врагом. Союзники направляются в сторону Нанда Парбат для решающего удара.
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