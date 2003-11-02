В 1 сезоне 21 серии сериала «Задержка в развитии» Линдси устраивается продавцом в магазин одежды, но врет всем, что ворует новые вещи. Полиция начинает разыскивать пропавшую Китти, и Майкл узнает, что она была на яхте перед тем, как Джоб потопил ее.
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