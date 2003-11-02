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Киноафиша Сериалы Задержка в развитии Сезоны Сезон 1 Серия 20

Задержка в развитии 2003 - 2019 20 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Задержка в развитии»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 2 ноября 2003
Верхний банан
Сезон 1 / Серия 2 9 ноября 2003
Воспитывая Бастера
Сезон 1 / Серия 3 16 ноября 2003
Ключевые решения
Сезон 1 / Серия 4 23 ноября 2003
Благотворительная акция
Сезон 1 / Серия 5 30 ноября 2003
У нас в гостях
Сезон 1 / Серия 6 7 декабря 2003
Мы верим в Бога
Сезон 1 / Серия 7 14 декабря 2003
Моя мать, машина
Сезон 1 / Серия 8 21 декабря 2003
Штурм замка
Сезон 1 / Серия 9 4 января 2004
Давление со стороны сверстников
Сезон 1 / Серия 10 11 января 2004
Связи с общественностью
Сезон 1 / Серия 11 25 января 2004
Комплекс Марты
Сезон 1 / Серия 12 8 февраля 2004
Консоме из говядины
Сезон 1 / Серия 13 15 февраля 2004
Шок и трепет
Сезон 1 / Серия 14 7 марта 2004
Стафилококковая инфекция
Сезон 1 / Серия 15 14 марта 2004
Альтер эго
Сезон 1 / Серия 16 17 марта 2004
Правосудие слепо
Сезон 1 / Серия 17 21 марта 2004
Потерявшаяся Китти
Сезон 1 / Серия 18 28 марта 2004
Шафер Джоба
Сезон 1 / Серия 19 4 апреля 2004
Мать Уистлера
Сезон 1 / Серия 20 11 апреля 2004
Не без моей дочери
Сезон 1 / Серия 21 25 апреля 2004
Пусть они едят торт
Сезон 1 / Серия 22 6 июня 2004
О чем серия

В 1 сезоне 20 серии сериала «Задержка в развитии» в город приезжает брат-близнец Джорджа с целью выпросить крупную сумму денег. Но ему придется встать в очередь, поскольку Линдси, Тоби и Джоб уже вымогают у Майкла долю из недавней прибыли.

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