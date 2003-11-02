В 1 сезоне 12 серии сериала «Задержка в развитии» на вечеринке в честь годовщины брака Линдси и Тоби Майкл произносит речь, которая внезапно запускает череду изменений в жизни членов семьи. А Марта осознает, что тоже влюблена в Майкла.
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