В 1 сезоне 3 серии сериала «Задержка в развитии» Джордж Майкл и Мэйби получают роли в школьном спектакле, преследуя совершенно разные цели. Тем временем Люсиль устает от младшего сына, который ходит за ней по пятам, и скидывает его на Майкла.
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