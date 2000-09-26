Во 2 сезоне 15 серии сериала «Ангел» Ангел узнает о предстоящем визите старшего партнера «Вольфрам и Харт» — грозного демона Клейнаки. Ангел решает раз и навсегда покончить с фирмой и сразиться со старшими партнерами на их территории — в аду.
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