Во 2 сезоне 8 серии сериала «Ангел» Ганн ввязывается в аферу по ограблению музея, чтобы помочь своему брату. Тем временем Ангел прикидывается вампиром-бандитом из Вегаса, и вместе с Ганном они не дают сверхъестественному савану попасть не в те руки.