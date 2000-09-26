Во 2 сезоне 8 серии сериала «Ангел» Ганн ввязывается в аферу по ограблению музея, чтобы помочь своему брату. Тем временем Ангел прикидывается вампиром-бандитом из Вегаса, и вместе с Ганном они не дают сверхъестественному савану попасть не в те руки.
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