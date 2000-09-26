Во 2 сезоне 6 серии сериала «Ангел» Ангел отправляется в ретрит, а тем временем Уэсли принимает облик Ангела, чтобы защитить молодую девушку от деловых конкурентов ее отца; но в этой истории не только Уэсли скрывает свою настоящую сущность.