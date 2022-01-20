Меню
Ангел
Новости
Харизма Карпентер ответила на оправдания Джосса Уидона: «Он по-прежнему не способен попросить прощения»
Комментарий последовал за большим интервью режиссера.
Написать
20 января 2022 17:09
Джосс Уидон наконец публично ответил на обвинения в неподобающем поведении во время съемок
Он не считает себя виноватым.
Написать
18 января 2022 11:24
