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Киноафиша Сериалы Ангел Актеры и роли

Актеры сериала «Ангел»

Актеры сериала «Ангел» Вся информация о сериале
Эми Экер
Эми Экер Amy Acker
Illyria Эми Экер
Эми Экер Amy Acker
Winifred "Fred" Burkle Винсент Картайзер
Винсент Картайзер Vincent Kartheiser
Connor Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс James Marsters
Spike Харизма Карпентер
Харизма Карпентер Charisma Carpenter
Cordelia Chase Дэвид Бореаназ
Дэвид Бореаназ David Boreanaz
Angel Гленн Куинн
Гленн Куинн Glenn Quinn
Allen Francis Doyle Дж. Аугуст Ричардс
Дж. Аугуст Ричардс J. August Richards
Charles Gunn Алексис Денисоф
Алексис Денисоф Alexis Denisof
Wesley Wyndham-Pryce Энди Халлетт
Энди Халлетт Andy Hallett
Lorne
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