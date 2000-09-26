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Киноафиша Сериалы Ангел Сезоны Сезон 2 Серия 20

Ангел 1999 - 2004 20 серия 2 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Ангел»
Правосудие
Сезон 2 / Серия 1 26 сентября 2000
Кто ты сейчас, и кем ты был в прошлом
Сезон 2 / Серия 2 3 октября 2000
Первые впечатления
Сезон 2 / Серия 3 10 октября 2000
Неприкасаемая
Сезон 2 / Серия 4 17 октября 2000
Милый мальчик
Сезон 2 / Серия 5 24 октября 2000
Внешность останется внешностью
Сезон 2 / Серия 6 7 ноября 2000
Дарла
Сезон 2 / Серия 7 14 ноября 2000
Саван Рамона
Сезон 2 / Серия 8 21 ноября 2000
Испытание
Сезон 2 / Серия 9 28 ноября 2000
Воссоединение
Сезон 2 / Серия 10 19 декабря 2000
Переопределение
Сезон 2 / Серия 11 16 января 2001
Кровавые деньги
Сезон 2 / Серия 12 23 января 2001
Счастливая годовщина
Сезон 2 / Серия 13 6 февраля 2001
Тонкая линия смерти
Сезон 2 / Серия 14 13 февраля 2001
Реванш
Сезон 2 / Серия 15 20 февраля 2001
Прозрение
Сезон 2 / Серия 16 27 февраля 2001
Дисгармония
Сезон 2 / Серия 17 17 апреля 2001
Тупик
Сезон 2 / Серия 18 24 апреля 2001
Принадлежность
Сезон 2 / Серия 19 1 мая 2001
По радуге
Сезон 2 / Серия 20 8 мая 2001
По ту сторону зеркала
Сезон 2 / Серия 21 15 мая 2001
Нет места, похожего на...
Сезон 2 / Серия 22 22 мая 2001
О чем cерия

Во 2 сезоне 20 серии сериала «Ангел» Корделию затягивает портал, и она оказывается в демоническом измерении, где людей считают низшими существами и продают их в рабство. Ангел, Ганн, Уэсли и Лорн отправляются за ней, но сами оказываются в ловушке.

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