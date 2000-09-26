Во 2 сезоне 20 серии сериала «Ангел» Корделию затягивает портал, и она оказывается в демоническом измерении, где людей считают низшими существами и продают их в рабство. Ангел, Ганн, Уэсли и Лорн отправляются за ней, но сами оказываются в ловушке.
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