Во 2 сезоне 20 серии сериала «Ангел» Корделию затягивает портал, и она оказывается в демоническом измерении, где людей считают низшими существами и продают их в рабство. Ангел, Ганн, Уэсли и Лорн отправляются за ней, но сами оказываются в ловушке.